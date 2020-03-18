Kerem Bursin ve Nilperi Şahinkaya’lı Aynen Aynen’den yeni sezon müjdesi

Dijital platform BluTV'nin sevilen yeni nesil mini dizisi “Aynen Aynen” 4. sezon onayını aldı.

Başrollerinde Kerem Bürsin ve Nilperi Şahinkaya'nın yer aldığı, kadın – erkek ilişkilerini eğlenceli bir şekilde ele alan Aynen Aynen, ilişkileri hayal kırıklığıyla dolu olan Nil ve ev arkadaşı Deniz ile birlikte yaşadığı çılgın maceraları konu alıyor. 10 dakikadan kısa ama bir o kadar da keyifli bölümleriyle BluTV'nin en çok izlenen içeriklerinden olan Aynen Aynen'in yönetmenliğini Osman Kaya, senaristliğini ise Alper Erze üstleniyor.

Aynen Aynen'in 3.sezon finali BluTV'de bugün yayına girdi.