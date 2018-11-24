Kerem Görsev ve ekibinden caz gecesi
ENKA Kültür Sanat Müzik Buluşmaları'nın yeni konuğu Kerem Görsev ve caz vokal ekibi, 27 Kasım Salı akşamı saat 20.30'da ENKA Oditoryumu'nda dinleyiciyle buluşacak. Kağan Yıldız (kontrbas), Ferit Odman (davul) ve Elif Çağlar’ın (vokal) oluşturduğu vokal caz projesi eşliğinde Kerem Görsev, 1950 ve 60'lı yılların klasikleşmiş̧ eserleri ile Amerikan song book repertuvarını yorumlayacak.
Son albümü ‘After The Hurricane’i geçtiğimiz Mart ayında yayımlayan Kerem Görsev, zaman perdesinin açılıp geçmişe doğru bir yolculuğun başlatılacağı konserinde, cazseverlerin hafızalarında uzun süre yer edinecek bir akşam vadediyor.