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Kerem Görsev’den yeni albüm: Perfect Balance
Kerem Görsev’den yeni albüm: Perfect Balance
Türkiye'nin en önemli caz piyanistlerinden Kerem Görsev, 19. albümü Perfect Balance'ı yayınladı. 
Kültür Sanat 4 Kasım 2019 - 11:24

Kontrbasta Kağan Yıldız, davulda Ferit Odman ve tenor saksafonda Grammy'li başarılı müzisyen Ernie Watts’ın yer aldığı “Perfect Balance”, yayınlandı. Kerem Görsev, beşinci kez Ernie Watts ile bir albümde buluşmuş oldu.

Albümdeki 7 bestenin tamamı Kerem Görsev'e ait.

Albüm fotoğrafları, fotoğraf sanatçısı Ahmet Görsev'e; plak ve CD tasarımı ise Feridun Ertaştan'a ait olan albüm, mayıs 2019'da İstanbul Babajim Stüdyoları'nda kaydedildi. Ko-prodüktörlüğü Ferit Odman'a ait olan “Perfect Balance”, Emre Plakçılık tarafından hem dijital hem de plak olarak piyasaya sürüldü.

4 başarılı müzisyen, “Perfect Balance”ı stüdyoda tek seferde kaydetti.

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