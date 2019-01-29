Kerem Sedef: Cephaneye bir silah daha eklemek istedim

Kerem Sedef'i birçoğumuz Model grubundan tanıyorduk. Türkiye'nin önemli davulcularından olan Sedef, yoluna solo olarak devam ediyor. A Planı single'ı ile dinleyicilerin karşısına çıkan Sedef, "Davulculuğu bırakıp şarkı söylemeye başlamayı planlamadım: Daha ziyade cephaneye bir silah daha eklemek istedim. Şarkı söylemek bir süredir aklımdaydı ve birkaç güvendiğim arkadaşım da beni yüreklendirince start vermeye karar verdim" diyor.

Türkiye'de tanınan bir grubun bir üyesi olduktan sonra bu kez karşımıza solo bir performansla dinleyicilerin karşısına çıktın. Solo olarak yola devam etmeye nasıl karar verdin?

Model dağıldığında çok yoğun bir dönemden çıkmıştım. Biraz geri çekilmek ve nasıl devam edeceğime karar vermek istedim. Davulculuğu bırakıp şarkı söylemeye başlamayı planlamadım: Daha ziyade cephaneye bir silah daha eklemek istedim. Şarkı söylemek bir süredir aklımdaydı ve birkaç güvendiğim arkadaşım da beni yüreklendirince start vermeye karar verdim.

A Planı’nın söz ve müziği sana ait. Nasıl ürettin bu şarkıyı?

Sözü ben yazdım. Müziği ben, Suat Yılmaz ve Övünç Dan yaptık. Müzik üzerine söz yazmak benim için daha kolay. Önce oturup nasıl bir sound yakalamak istediğimizi konuştuk. Şarkı söyleyen ve enstrüman çalan Kerem’in farkını bu noktada daha kolay anlaşılıyor. Ritmi yakaladıktan sonra oturup sözleri yazdım. Şarkının Türkiye’de daha önce yapılmamış, motivasyonel bir havası olması hoşuma gitti. Sözler böylece ortaya çıkmış oldu.



ÇOK FARKLI TARZLARDAN BESLENİYORUM

Yayınladığın tekli gelecekteki tarzının da habercisi diyebilir miyiz?

Yüzde yüz öyle diyemeyiz. Müzisyen olarak çok farklı tarzlardan besleniyorum ve elimden geldiğince kendi karmamı yaratmaya çalışıyorum. Bu demek değil ki bir şarkı jazz, diğeri rock olacak. Yani evet, yüzde yüz olmasa da ilk şarkı referans alınabilir.

Ufukta bir albüm hazırlığı var mı?

Bir albüm yapmayı çok istiyorum ama planım bir-iki şarkı daha teklilerle devam etmek. 20 yıldan uzun süredir davul çalsam da şarkı söylemek benim için yeni bir oyun alanı. Biraz daha ısınmaya ihtiyacım var.



Yakında canlı performanslar olacak mı?

Davul tarafında grubum Gaddar ile canlı performanslara başladık. DJ olarak da sıklıkla sahne alıyorum. Solist birkaç şarkı sonra sahne alabilirim, düşünmek bile heyecan verici.

Bir baterist olarak müzikal yolculuğunda en büyük idolün kimdi?

Net bir şekilde John Bonham.

Model ile ilgili hâlâ birçok spekülasyon dolaşıyor, “Yeniden bir araya gelecekler” şeklinde… Böyle bir durum var mı?

Böyle bir şey konuşmadık ama zamanın kim için ne göstereceği belli olmaz.