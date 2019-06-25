Keremcem’in Endonezya çıkartması

Oyuncu ve şarkıcı Keremcem’in Endonezyalı şarkıcı Ayu Ting Ting ile yaptığı düet müzikseverler ile buluştu.

Klip çekimleri İstanbul'da 70 kişilik bir ekip ile tamamlanan ‘Apalah Cinta’ isimli bir single’da buluşan ikili, ‘indoXTurki’ adını verdikleri çalışma kapsamında, bir düet gerçekleştirdi. Türkiye ve Endonezya'da kısa sürede büyük ilgi gören şarkı, 21 Haziran’da müzikseverlerin beğenisine sunuldu. Endonezya basınında da Keremcem'i birçok kez manşetlere taşıyan çalışma, 4 günde 7.000.000 kişi tarafından izlendi.

ÜLKE GÜNDEMİNİ SALLAYAN DÜET

Endonezya'da yer aldığı dizilerin yayınlandığı ilk günden itibaren büyük ilgi ile karşılaşan Keremcem, Ayu Ting Ting ile yaptığı düetin ülke gündemini sallamasının ardından sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlar ile yoğun ilgiye teşekkür etti.