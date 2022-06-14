Kevin Spacey’e cinsel taciz suçlamasıyla hakim karşısına çıkıyor

Cinsel taciz suçlaması sonrasında kariyeri tepetaklak olan Kevin Spacey, perşembe günü üç erkeğe karşı cinsel taciz ettiği iddiasıyla İngiltere'de hakim karşısına çıkacak.

Sozcu.com.tr

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ABD’li ünlü oyuncu Kevin Spacey, 2005-2013 yılları arasında cinsel taciz saldırısında bulunduğuna yönelik iddialar sonrasında İngiltere’de hakim karşısına çıkacak.

Spacey’nin üçü Londra’da biri ise İngiltere’nin batısındaki Gloucestershire kentinde cinsel saldırı ve tecavüz gerçekleştirdiği ortaya çıkmıştı. 62 yaşındaki Spacey ile ilgili açıklama yapan Londra Metropolitan Polis Teşkilatı, suçlamaları doğrularken Perşembe günü ünlü oyuncunun hakim karşısına çıkacağının da altını çizdi.

Spacey’nin taciz ettiği adamlardan birinin 40’lı yaşlarında, ikisinin ise 30’lu yaşlarında olduğu belirtildi.

Olağan Şüpheliler ve Amerikan Güzeli isimli filmlerle Oscar kazanan Spacey daha önce kendini savunacağını açıklamış ve mahkeme sonucunda masumiyetinin kanıtlanacağına inandığını söylemişti.

Cinsel saldırı sonrasında yıldızı olduğu House of Cards isimli diziden kovulan Spacey bir süredir kamuoyunun karşısına çıkmıyordu.