Kevin Spacey’e sinemaya dönüş filminde eşlik edecek isim belli oldu

Kevin Spacey’nin beyazperdeye dönmeyi planladığı filmin “L'uomo Che Disegno Dio” veya “Tanrıyı Çizen Adam” adlı İtalyan filminin yönetmenliğini Franco Nero'nun yapacak. Spacey’e filmde eşlik edecek isimlerden birinin de Faye Dunaway olduğu açıklandı.

Variety’nin haberine göre filmin yapımcısı Louis Nero, Dunaway’in rol alacağını açıklarken daha önce rol alacağı konuşulan filmin yönetmeni Franco Nero'nun eşi Vanessa Redgrave’in de filmde yer almayacağı belirtildi.

Filmin çekimlerinin bittiği ve şu anda post prodüksiyon aşamasında olduğu bildirildi.

Spacey’nin oyunculuk kariyeri, 20’den fazla erkeğin aktör tarafından cinsel tacizde bulunduğunu iddia etmesiyle 2017’de durma noktasına gelmişti.