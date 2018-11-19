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KHK ile ihraç edilen sanatçı Filiz Özsoy görevine döndü
KHK ile ihraç edilen sanatçı Filiz Özsoy görevine döndü
Facebook paylaşımları nedeniyle geçtiğimiz yıl yayınlanan bir Kanun Hükmünde Kararname ile kamudaki görevinden ihraç edilen keman sanatçısı Filiz Özsoy, görevine iade edildi.
Kültür Sanat 19 Kasım 2018 - 11:27

Fazıl Say ve Genco Erkal ile birlikte Nazım Oratoryosu’nu gerçekleştiren Orkestra Şefi İbrahim Yazıcı ile aynı ekipte yer alan Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası (BBDSO) keman sanatçısı Filiz Özsoy, geçtiğimiz yıl yayınlanan KHK ile kamudaki görevinden ihraç edilmişti.

Özsoy’un Facebook paylaşımları ihraç sebebi olarak gösterilmişti. Konuyla ilgili inceleme tamamlandı. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü, BBDSO’ya yazı gönderdi ve Özsoy’un görevine iade edildiğini bildirdi.

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