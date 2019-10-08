Kibele’nin Hafızası sanatseverlerle buluştu

İş Sanat Kibele Sanat Galerisi, yeni sezonunu “Kibele’nin Hafızası” başlıklı karma bir sergiyle açıyor. İş Sanat’ın 20. sezonu vesilesiyle Kibele’de bugüne kadar gerçekleşen sergileri hatırlamak ve sanatçılarını anmak üzere düzenlenen serginin küratörlüğünü Emre Zeytinoğlu üstleniyor.

19'uncu yüzyılın en önemli deniz ressamlarından İvan Ayvazovski'nin 100'üncü ölüm yıldönümünde düzenlenen bir sergiyle açılan Kibele Sanat Galerisi bugüne kadar sanatın usta isimlerinin birbirinden değerli yüzlerce eserine ev sahipliği yaptı. Türkiye İş Bankası'nın Cumhuriyet'in ilk döneminden itibaren oluşturmaya başladığı sanat koleksiyonu da galeride açılan sergilerden eklenen eserlerle zenginleşmeye devam etti. “Kibele'nin Hafızası” bu koleksiyona son yirmi yılda dâhil olan yapıtlardan bir bölüm olarak karşımıza çıkıyor ve sanatseverlere kapsadığı dönemi tekrar değerlendirme olanağı veriyor. Sergide, zengin ve köklü bir koleksiyona eklenmiş yapıtlar, eski-yeni tüm eserleri oluşturan bir tarihin ve “hafıza” kavramının ele alındığı bir konseptle sunuluyor.



Sanat tarihçisi, seramik sanatçısı, yazar ve akademisyen Emre Zeytinoğlu tarafından hazırlanan sergi, Kibele Sanat Galerisi'nde yılsonuna kadar ziyaret edilebilecek.