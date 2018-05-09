Kıbrıs’ta ‘Leningrad’ rüzgarı
Konser alanını dolduran ve çoğunluğunu Ruslar'ın oluşturduğu konuklar, Leningrad grubunun sahneye çıkmasıyla birlikte kendilerinden geçtiler. Sıra dışı şarkıları ve sahne şovlarıyla Rusya'nın en ünlü rock grupları arasında yer alan Leningrad, Kuzey Kıbrıs'ta olmanın verdiği mutlulukla temposunu hiç düşürmedi. Toplumsal mesajlar ve zekâ temalarını işlediği şarkılarıyla dikkatleri üzerine çeken grup, sahnede yaklaşık 2.5 saat kalarak hayranlarının unutamayacağı bir konsere imza attı.