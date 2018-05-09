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Kıbrıs’ta ‘Leningrad’ rüzgarı
Kıbrıs’ta ‘Leningrad’ rüzgarı
Kuzey Kıbrıs’ta Merit Royal Hotel ve Merit Royal Premium Hotel ortak etkinliğinde düzenlenen “Rus konserleri” tüm hızıyla devam ediyor. Önceki gün düzenlenen efsane şarkıcı Dima Bilan konserinin ardından dün de Ruslar’ın kendine özgü tarzı ile büyük bir hayran kitlesi bulunan rock grubu Leningrad unutulmaz bir konser verdi.
Kültür Sanat 9 Mayıs 2018 - 12:36

Konser alanını dolduran ve çoğunluğunu Ruslar'ın oluşturduğu konuklar, Leningrad grubunun sahneye çıkmasıyla birlikte kendilerinden geçtiler. Sıra dışı şarkıları ve sahne şovlarıyla Rusya'nın en ünlü rock grupları arasında yer alan Leningrad, Kuzey Kıbrıs'ta olmanın verdiği mutlulukla temposunu hiç düşürmedi. Toplumsal mesajlar ve zekâ temalarını işlediği şarkılarıyla dikkatleri üzerine çeken grup, sahnede yaklaşık 2.5 saat kalarak hayranlarının unutamayacağı bir konsere imza attı.

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