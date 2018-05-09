Kıbrıs’ta ‘Leningrad’ rüzgarı

Kuzey Kıbrıs’ta Merit Royal Hotel ve Merit Royal Premium Hotel ortak etkinliğinde düzenlenen “Rus konserleri” tüm hızıyla devam ediyor. Önceki gün düzenlenen efsane şarkıcı Dima Bilan konserinin ardından dün de Ruslar’ın kendine özgü tarzı ile büyük bir hayran kitlesi bulunan rock grubu Leningrad unutulmaz bir konser verdi.