Kılavuz nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre kılavuz mu, klavuz mu?

Kılavuz nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre kılavuz mu, klavuz mu?

Türkçe'de kullanılan bir çok kelime söyleyiş ve yazılış biçimlerindeki farklılıklar nedeniyle yanlış yazılır. Bu kelimelerden biri de 'kılavuz'dur. Kılavuz mu, klavuz mu? Nasıl yazılır? TDK'ya göre anlamı ve doğru kullanımı ile ilgili merak ettiğiniz tüm detaylar haberimizde...

Türk Dil Kurumu’nun online yazım kılavuzu, çevrimiçi ortamda kelime sorgulama imkanı vermektedir. Türkçede bazı kelimelerin anlamları ve yazılış biçimleri sık sık bu sözlük üzerinde sorgulanmaktadır. Özellikle iki kelimenin yan yana gelişi ile oluşturulan yeni sözcüklerin nasıl yazıldığı en çok merak edilenler arasındadır. TDK’nın güncel yazım kılavuzunda sık sık aranan bu kelimelerden biri de ‘kılavuz’dur.

KILAVUZ NE DEMEK:

1- Yol gösteren, tarihî ve turistik yerleri gezerken bilgi aktaran kimse, rehber.

2- Herhangi bir alanda ve konuda bilgi veren, yol yöntem gösteren kitap vb.

3- Evlenecek olan erkek veya kadına eş bulan kimse.

4- Ruhsal ve zihinsel bakımdan yol gösteren, ışık tutan kimse.

5- Kılavuz gemisi.

6- Kılavuz kaptan.

7- Makaradaki filmlerin başında ve sonunda yer alan, filmin alıcı, yıkama aracı, basım aracı, gösterici vb. araçlara takılıp çıkarılmasında kolaylık sağlayan, asıl film için pay bırakan çeşitli renklerde film parçası.

8- Somun veya boru içine yiv açmakta kullanılan araç.

9- Dar ve uzun bir yerden tel, kablo gibi bükülebilen bir şey geçirilirken bunların ucuna bağlandığı sert nesne.

KILAVUZ NASIL YAZILIR?

Bu kelimenin kılavuz mu, klavuz mu olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı kılavuz şeklinde olmalıdır.

klavuz (Yanlış kullanım)

kılavuz (Doğru kullanım)

Cümle içinde kullanımı:

“Mustafa Kemal Atatürk medeniyet yolundaki tek kılavuzumuzdur.”