Kılıçdaroğlu elektriği kesilen Moda Sahnesi’ni ziyaret etti: O kandillerden ikisi burada

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, faturalarını ödeyemediği için elektriği kesilen Moda Sahnesi'ni ziyaret etti. Sahneye iki kandil de götüren Kılıçdaroğlu, "Sayın Bahçeli il başkanlarına talimat vererek bana kandiller göndermelerini söylemişti. O kandillerden ikisi burada" diye konuştu.

Fırat FISTIK

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Tiyatro sahnesine kandil getiren ve armağan eden Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

“Sanat ve kültüre ne kadar önem verirsek Türkiye’nin itibarı dünyada o kadar iyi yankılar uyandırır. Moda Sahnesi’nin elektriğinin kesildiğini duyunca doğrusunu isterseniz ürpermedim değil. Bir sanat alanında, sanatın icra edildiği bir yerde elektriklerin kesilmesi başlı başına vahim bir tablodur. Sonradan bağlandığını duydum ve son derece mutlu oldum.”

“BAHÇELİ SÖYLEMİŞTİ…”

“Elektriklere yapılan zamlar dolayısıyla siyasal iktidarı sert eleştirmiştim. Bu konudaki düşüncelerimi de sosyal medyada paylaşmıştım. Bunun üzerine sayın Bahçeli il başkanlarına talimat vererek bana kandiller göndermelerini söylemişti. O kandillerden ikisi burada, bir lamba bir de fener. Dolayısıyla düşündüm ki en çok Moda Sahnesi’ne yakışır bunlar, benzer bir olayı yaşadılar.”



“21. YÜZYILDAYIZ”

“Elbette kandillerimiz, lambalarımız, fenerlerimiz olsun ama 21. yüzyıldayız biz artık elektriklerimiz olsun” diyen Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

“Dolayısıyla elektrikten yararlanan bütün esnafın, bütün vatandaşların en azından pahalı bir bedel ödemeyerek enerji haklarından yararlanması gerekiyor. Böylesine güzel bir ortamda sizlerle beraber olduğum için, sanat dünyasıyla beraber olduğum için son derece mutluyum. Sizler var olduğunuz sürece biz varız. Bizi eleştirdiğiniz sürece kendi varlığımızı güçlendirilmiş hissedeceğiz. Çünkü sanat demek eleştirmek demektir. Sanatın bu yönünü de ihmal etmeyelim. İki armağanı kabul ederseniz beni çok mutlu edersiniz.”

Moda Sahnesi’nin yönetmeni Kemal Aydoğan da Kılıçdaroğlu’na teşekkür etti ve “Büyük ihtimalle önümüzdeki haftalarda çok işimize yarayacak. Büyük ihtimalle aydınlatmak için kullanırız” dedi.

ELEKTRİK FATURASINI ÖDEYECEK Mİ?

Kılıçdaroğlu, kendi elektrik faturasını ödeyip ödemeyeceğine yönelik soruya dair de “Evde değilim ama Ankara’ya dönüşte eşime bir sorayım gidince” açıklamasında bulundu.

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