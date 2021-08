Kill Bill’in ünlü ismi Sonny Chiba corona virüse yenik düştü

Quentin Tarantino’nun “Kill Bill” film serisinde Hattori Hanzo karakterini canlandıran oyuncu Sonny Chiba, corona virüs nedeniyle 82 yaşında hayatını kaybetti.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Quentin Tarantino’nun efsanevi filmi Kill Bill’de Hattori Hanzo karakterini canlandıran Sonny Chiba, 82 yaşında hayatını kaybetti.

Chiba'nın, corona virüs nedeniyle geçtiğimiz ay hastaneye kaldırıldığı, artan komplikasyonlar nedeniyle de hayatını kaybettiğini bildirildi. Japon aktör ve dövüş sanatçısı, corona virüs nedeniyle 8 Ağustos’ta hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

BİR SÜREDİR TEDAVİ GÖRÜYORDU

Japon haber kaynağı Oricon News, altı kez siyah kuşak sahibi olan Chiba’nın bir süredir solunum tedavisi gördüğünü aktardı.

Oyuncunun filmleri arasında “The Fast and the Furious: Tokyo Drift”, “The Bullet Train”, “Champion of Death”, “The Storm Riders” ve “Karate Warriors” yer alıyor.

İlginizi Çekebilir Tarantino'dan Kill Bill Vol 3 ile ilgili sürpriz açıklamalar