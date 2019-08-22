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Kim bilir nasıl yazılır? TDK’ya göre ‘kim bilir’ bitişik mi ayrı mı yazılır?
Kim bilir nasıl yazılır? TDK’ya göre ‘kim bilir’ bitişik mi ayrı mı yazılır?
Türk Dil Kurumu (TDK) güncel yazım kılavuzu ile internet ortamında hizmet vermektedir. Birçok kelimenin nasıl yazıldığı bu güncel sözlük sayesinde online olarak sorgulanabilmektedir. Bu sayfada en çok sorgulanan sözcük tipleri bitişik ya da ayrı yazılması gerekenlerdir. Bu sözcüklerden biri de ‘kim bilir’dir. Kim bilir mi, kimbilir mi? Nasıl yazılır? TDK'ya göre anlamı ve doğru kullanımı ile ilgili merak ettiğiniz tüm detaylar haberimizde...
Sozcu.com.tr
Kültür Sanat 22 Ağustos 2019 - 08:29

Türkçe’de özellikle iki sözcüğün yan yana gelerek oluşturduğu yeni sözcük ya da sözcük öbeklerinin nasıl yazıldığı çok karıştırılır. Türkçe’yi yazım kılavuzuna uygun bir şekilde kullanmak isteyenlerin sık sık yazılışını merak ettikleri sözcüklerden biri de ‘kim bilir'dir.

KİM BİLİR NE DEMEK:

1– Belirsizlik, bilinmezlik bildiren bir söz.

2– Olabilirlik bildiren bir söz.

KİM BİLİR NASIL YAZILIR?

Bu kelimenin “kim bilir mi, kimbilir mi” olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı kim bilir şeklinde olmalıdır. Yani ayrı yazılmalıdır.

kimbilir (Yanlış kullanım)
kim bilir (Doğru kullanım)

Cümle içinde kullanımı:

“Bir daha ne zaman ve nerede karşılaşacağımızı kim bilir!”

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