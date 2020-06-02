Deniz Yüce Başarır'ın “Ben Okurum” adlı podcast’ine konuk olan psikoterapist Gülcan Özer, insanın hayattaki anlam arayışında herkesin farklı bir noktaya tutunduğunu belirterek, “Kimimiz Van Gogh oluyoruz, kimimiz en şahane portakal reçelini yapıyoruz” dedi.

Deniz Yüce Başarır “Ben Okurum”un yeni bölümünde Nietzsche Ağladığında ve Divan gibi romanlarıyla da dünya çapında bir şöhrete sahip olan psikiyatr Irvin Yalom'un seanslarına katılan on hastasının terapi hikayelerini içeren kitabı Aşkın Celladı ve Diğer Psikoterapi Öyküleri adlı kitabını ele alıyor. Programın yeni bölümünde Başarır'ın konuğu ise psikoterapist Gülcan Özer.

İkilinin sohbeti psikolojinin, varoluş sancılarının çevresinde dolaşıyor, terapi odasından geçiyor, ölümün kaçınılmazlığına, yalnızlığa, insanın özgürlük ve anlam arayışına uzanıyor.

‘İNSAN DERİNE İNDİKÇE YALNIZLAŞIR’

“Ben Okurum”un yeni bölümünde varoluşçu psikoloji üzerine konuşan Gülcan Özer kitapla ilgili düşüncelerini şöyle belirtti: “İnsan kendi derinlere doğru inmeye başladığında orada yalnızlaşır. Ama başka insanların da düştüğünü kalktığını, hırpalandığını görmek insana cesaret veren ve yol almak için de umut veren bir hikâye. Ve işte Aşkın Celladı gibi kitaplar da bunu sağlıyor! Kimimiz Van Gogh oluyoruz, kimimiz en şahane portakal reçelini yapıyoruz.”