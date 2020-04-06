Kıraathane nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre kıraathane mi, kırahatane mi, kıratane mi, kıraathane mi?

Kıraathane nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre kıraathane mi, kırahatane mi, kıratane mi, kıraathane mi?

Türkçe'de kullanılan bir çok kelime söyleyiş ve yazılış biçimlerindeki farklılıklar nedeniyle yanlış yazılır. Bu kelimelerden biri de ‘kıraathane’dir. Kıraathane mi, kırahatane mi, kıratane mi, kıraathane mi? Nasıl yazılır? TDK'ya göre anlamı ve doğru kullanımı ile ilgili merak ettiğiniz tüm detaylar haberimizde...

Türk Dil Kurumu’nun online yazım kılavuzu, çevrimiçi ortamda kelime sorgulama imkanı vermektedir. Türkçe’de bazı kelimelerin anlamları ve yazılış biçimleri sık sık bu sözlük üzerinde sorgulanmaktadır. TDK’nın güncel yazım kılavuzunda sık sık aranan bu kelimelerden biri de ‘kıraathane'dir.

KIRAATHANE NE DEMEK:

1- Kahve, kahvehane.

2- Müşterilerinin okumaları için gazete, dergi ve kitap bulunduran geniş, temiz ve iyi döşenmiş kahvehane.

KIRAATHANE NASIL YAZILIR?

Bu kelimenin Kıraathane mi, kırahatane mi, kıratane mi, kıraathane mi olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı kıraathane şeklinde olmalıdır.

kırathane (Yanlış kullanım)

kıratane (Yanlış kullanım)

kırahatane (Yanlış kullanım)

kıraathane (Doğru kullanım)

Cümle içinde kullanımı:

“Canın istediğinde girip çıkacağın bir kıraathane değil burası.”