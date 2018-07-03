Kıraç’tan çocuk istismarıyla ilgili devlete çağrı

Karabiga'da düzenlenen Priapos Deniz Festivali'nde sahne alan Kıraç, çocuk istismarlarıyla ilgili devletin çalışma başlatması gerektiğini ifade ederek, kendisinin de çocuk beslenmesiyle ilgili bir çalışma yapacağını söyledi.

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Priapos Deniz Festivali, Karabiga Belediyesi tarafından bu yıl 10'uncu kez düzenlendi. Festivalin ilk gününde İlyas Yalçıntaş sahne aldı. Festivalin ikinci günü ise sahnede Kıraç vardı. Kıraç ilk albümünden son albümüne kadar birçok şarkıdan oluşan sahne repertuvarıyla, müzikseverlerden tam not aldı.

‘DEVLET ÇALIŞMA BAŞLATMALI’

Konser öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Kıraç, eşi ve çocuklarıyla çiftlik hayatını çok sevdiklerini söyledi. Çocuklarının hayvanlarla iç içe büyümesinin ve temiz havanın ailesine çok iyi geldiğini söyleyen Kıraç, son dönemde çocuklar istismarlarına ise sert tepki gösterdi. Toplumun ciddi tehdit altında olduğunu vurgulayan sanatçı, bu konuda devletin çalışma başlatması gerektiğini söyledi. Özellikle Küçük Eylül olayının ardından son derece üzüldüğünü ifade eden Kıraç, “Sosyal medyada duyarlılık yaratmayı planlıyorum. Özellikle çocuk beslenmesinin önemine dikkat çekeceğim” dedi.