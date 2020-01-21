Kırmızı Kedi, Emek Kitap ve Kitapsan’dan işbirliği

Kitapsan İzmir’de dört, Konya’da iki ve Antalya’da bir kitabevi ile Kırmızı Kedi Kitabevlerinin bünyesine katıldı. 10 kitabevi için de Emek Kitap ile anlaşarak ortak satın alma ve dağıtım faaliyetlerine devam etme kararı aldı.

Kırmızı Kedi, yakın zamanda açılan Caddebostan şubesi ile 14 olan kitabevi sayısını, bu anlaşmayla 21’e, açılması planlananlarla 25’e tamamlayacak.

Kitapsan, diğer 10 kitabevi için 2014 yılından bu yana 50 bin metrakarelik lojistik merkezinde, kitabevleri ve çevrimiçi kitabevlerine lojistik hizmet sunan Emek Kitap ile ikinci bir anlaşma yaptı. Bundan sonra Kitapsan ve Emek Kitap bilgi birikimlerini ve güçlerini birleştirerek aynı merkezden ortak satın alma ve dağıtım faaliyetlerine de devam edecek.