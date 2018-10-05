Kırmızı Kedi’nin 1000. kitabı: Mustafa Kemal

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Yılmaz Özdil'in kaleme aldığı ve okurlardan kısa sürede rekor talep gören “Mustafa Kemal” kitabı ile 1000. kitaba erişen Kırmızı Kedi Yayınevi, kuruluşundan bu yana gelişen nitelik çıtasını daha yukarılara taşımaya devam ediyor.

‘DEVAM EDECEK…’

Bugüne kadar, yerli ve yabancı birbirinden önemli edebiyat, siyaset, inceleme ve çocuk kitapları yayımlayan, Yeni Deniz Mecmuası ve Modern İpek Yolu gibi alanında özgün dergileri de okurların beğenisine sunan ve “Ne kedisiz, ne kitapsız” sloganıyla yoluna devam eden Kırmızı Kedi Yayınevi, 1000’inci kitabını okurlarla buluşturmanın gururunu şu cümleyle kutladı:

“Kırmızı Kedi, ödün vermediği yayın çizgisiyle oluşturduğu sadık okurlarıyla ve yayımlayacağı yepyeni eserlerle kitapseverlerle daha nice yıllar bir arada olmaya devam edecek.”