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Kırmızı Kedi’nin 1000. kitabı: Mustafa Kemal
Kırmızı Kedi’nin 1000. kitabı: Mustafa Kemal
2008 yılında okurlara merhaba diyen Kırmızı Kedi Yayınevi 10. yılını 1000. kitabıyla kutluyor.
Kültür Sanat 5 Ekim 2018 - 07:00

Yılmaz Özdil'in kaleme aldığı ve okurlardan kısa sürede rekor talep gören “Mustafa Kemal” kitabı ile 1000. kitaba erişen Kırmızı Kedi Yayınevi, kuruluşundan bu yana gelişen nitelik çıtasını daha yukarılara taşımaya devam ediyor.

‘DEVAM EDECEK…’

Bugüne kadar, yerli ve yabancı birbirinden önemli edebiyat, siyaset, inceleme ve çocuk kitapları yayımlayan, Yeni Deniz Mecmuası ve Modern İpek Yolu gibi alanında özgün dergileri de okurların beğenisine sunan ve “Ne kedisiz, ne kitapsız” sloganıyla yoluna devam eden Kırmızı Kedi Yayınevi, 1000’inci kitabını okurlarla buluşturmanın gururunu şu cümleyle kutladı:

“Kırmızı Kedi, ödün vermediği yayın çizgisiyle oluşturduğu sadık okurlarıyla ve yayımlayacağı yepyeni eserlerle kitapseverlerle daha nice yıllar bir arada olmaya devam edecek.”

İLGİLİ HABERYılmaz Özdil yazdı: MUSTAFA KEMAL | Tüm kitapçılarda
Son güncelleme: 17:24 - 04.10.2018

Merakla beklenen Yılmaz Özdil'in son kitabı "Mustafa Kemal" Plus abonelerine hediye.
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