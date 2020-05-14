Kırmızı Reçete’den Koliba

Kırmızı Reçete'nin çıkış şarkısı ‘Koliba' bir aşk hikayesini anlatıyor. Duygusal rock tınılarının eşlik ettiği bu samimi şarkının sözleri Kadirhan Simav ve bestesi Deniz Can'a ait. ‘Koliba' modern hayatın içinden çıkıp gelen lirik sevgi atmosferinin şarkıya bürünmüş hali. Grup, yoğun ve hafif karanlık hisleri rock müziğin soundunda iki kişilik hikayeden iz bırakan bir şarkıya dönüştürmeyi başarmış.

Devam ettikleri üniversite hayatlarında birlikte müzik yapmaya başlayan Kırmızı Reçete ortaya çıkan şarkıların kolektif bir üretim olduğunun altını çiziyor. Grup, Kadirhan Simav ve Deniz Can Baş'ın birlikte sahneye çıkması ve sonrasında grubun sound’unu zenginleştirmek için Buğra İnal ve Yiğit Kantarcı'nın gruba dahil olması ile oluştu.