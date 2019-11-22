Kırmızının Hayali perde açıyor

Oyunu Rafiz Mahdizade, Esin Aslan ve Metin Kurt yazdı. Yönetmenlik koltuğunda Rafiz Mehdizade oturuyor. Müzikler Güler Özince’ye ait. Oyunda Adem Yıldırım, Defne Uluer, Mehtap Yılmaz, Metin Kurt ve Uğur Aksu rol alıyor. Güler Aşık, oyunun afişini tasarladı. Fotoğrafları ise Volkan Erkan Çekti.

35 dakika süren oyunun galası 29 Kasım’da, saat 20.00’de Kadıköy’deki Halis Kurtça Kültür Çocuk Merkezi’nde gerçekleştirilecek.

OYUNUN KONUSU

Bir çocuk. Herkesin içindeki gibi bir çocuk. İnsanlara neşe dağıtır sokakta ve karşılığında bir balon alır. Çok sever balonu. Elinden kaçar balon. Peşinden gider çocuk, çünkü çocuk. Rüzgarla ilerleyen kırmızı balonun ve sevgi dolu inatçı bir çocuğun yolculuğu başlar. Aynı trende farklı vagonlarda gibi, mesafeleri artmaz ama mesafe artar. Sakın aklınıza kötü bir şey gelmesin. Sevgi bu maceranın sonunu mutlu bağlar.