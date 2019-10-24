Marmaris Kısa Film Festivali Direktörü Şeref Öztürk, bu yılki festivalin oldukça başarılı geçtiğini belirterek, "Kısa film amatör bir iş demek değil. Türkiye'deki algı bu. Ama bu algı yavaş yavaş kırılmaya başlandı. Marmaris bölgesini kısa film platosu yapmayı istiyoruz. Önümüzdeki yıl uluslararası yarışmayı da yapmak istiyoruz. Buraya katılan ülke sayısını artıracağız" dedi.

5. Uluslararası Marmaris Kısa Film Festivali bu yıl 6 gün boyunca 216 filmi izleyicilerle buluşturdu. Festival, geçtiğimiz pazar günü Armutalan Kültür Merkezi'nde düzenlenen törenle sona erdi. Törende, 19 filme ödül verildi. “Tears” adlı filmiyle Ulusal Liselerarası birincilik ödülünü Remziye Zeynep Çetinkaya kazandı. Yaşam Boyu Onur Ödülü'nü Perihan Savaş, Sinema Emek Ödülünü de Meriç Başaran aldı.

HEDEF; MARMARİS’İ KISA FİLM PLATOSU YAPMAK

sozcu.com.tr’ye konuşan Marmaris Kısa Film Festivali Direktörü Şeref Öztürk, bu yıl oldukça yoğun bir program ile festivali gerçekleştirdiklerini belirterek, “6 gün sürdü. 216 film gösterdik. Marmaris denilince, deniz, kum, güneş akla geliyordu. Şu anda Marmaris Kısa Film Festivali ile de anılıyor. Nitelikli işler yapmaya çalışıyoruz. Alternatif turizme hizmet ediyoruz. Bu seneki festivale katılım çok yüksekti. İçerikteki nitelik oldukça arttı. Burada yurtdışından gelen yönetmenler ile Türkiye’deki yönetmenleri bir araya getirdik. Kolektif bir proje geliştirmeleri konusunda adımlar atılmaya başlandı” dedi.

Türkiye’de kısa film ile ilgili algıya dair de konuşan ve “Kısa film amatör bir iş demek değil. Türkiye’deki algı bu. Ama bu algı yavaş yavaş kırılmaya başlandı” diyen Öztürk, önümüzdeki yıla dair hedeflerini de açıkladı: “Marmaris bölgesini kısa film platosu yapmayı istiyoruz. Önümüzdeki yıl uluslararası yarışmayı da yapmak istiyoruz. Buraya katılan ülke sayısını artıracağız.”

ÖDÜL KAZANAN FİLMLER

Kurmaca dalı: 1. Aylin/Ozan Yoleri, 2. Sonsuz/Murat Çetinkaya, 3. Tahta Kurusu/Tunahan Kurt.

Belgesel dalı: 1. Pembe Kimlik/Tolunay Tekmek, 2. Uçurtmanın Peşinde/Anıl Tokur, 3. Mezarlık Çalgıcıları/Mehmet İsmail Çeçen.

Deneysel dalı: 1 Rom/İlker Ergün, 2 Biilaç/Furkan Han Mert, 3. Bugün/Önder Şengül.

Animasyon dalı: 1. Avarya/ Gökalp Gönen, 2 Eksik/Hakkı Sedat Çetin, 3. Su/Erkan Kolçakköstendil.

Ulusal Liselerarası: 1. Tears/Remziye Zeynep Çetinkaya, 2. Akana/Halil Tiryaki, 3. Çiçekler Susayınca/Elif Beyza Menevşe, Zeynep Sude Erilli.

NETSEL Marina Jüri Özel Ödülü: Son Eylül/Gülsün Odabaş.

TÜRSAB Jüri Özel Ödülü: Bit/Fırat Demir.

Ön Jüri Özel Ödülü: Lupus/Gökhan İpekkan.

Halk Jürisi Özel Ödülü: Uçurtma Peşinde/Anıl Tokur.