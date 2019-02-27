Kısa film seçkisini genişletiyor

BluTV, kısa film severlere yeni bir seçki sunuyor. “Kısa Film, Uzun Etki” mottosundan yola çıkan ve bu yıl üçüncüsü düzenlenen Sabancı Vakfı Kısa Film Yarışması'nın beğeni toplayan ve ödüllü filmleri BluTV'de izleyicilerle buluşacak.

2017 yılında ‘Mülteci Kadınlar', 2018'de ise ‘Çocuk İşçiler' konuları kapsamında filmlerin yer aldığı yarışmada bu yıl ise ‘Ayrımcılık' teması seçildi.

Geçtiğimiz üç yılın birincilik ödülü alan filmleri; Mustafa Koray Polat'ın yazıp yönettiği ‘Duvar', Tolga Özdemir'in imzasını taşıyan ve festivalin ikinci yılında birincilik ödülünü kazanan ‘Nilüfer' ve üçüncü yılın birincisi Yahya Ozan Çalışkan'ın filmi ‘Gülizar' izlenebilecek kısa filmler arasında.