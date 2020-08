Kısa Film Yarışması’nın kanaat önderi açıklandı

2016 yılında toplumsal sorunlara sinema aracılığıyla dikkat çekmek amacıyla başlatılan Sabancı Vakfı Kısa Film Yarışması'nda “Değişen İklimler, Değişen Hayatlar” teması için yarışmacılara ilham veren Tamara Kotevska video mesajında şöyle dedi:

“İnsanın aç gözlülüğü doğayı dönüştürüyor. İnsanlar şunu anlamalı ki, iklim değişikliği bizim davranışlarımızın doğrudan bir sonucu ve davranışlarımızın bedelini geleceğimizle ödemeye devam edeceğiz. Unutmayın, bir kişi kuralı bozduğunda bunun bedelini herkes öder.

ÖDÜLLÜ BELGESELLERE İMZA ATTI

Tamara Kotevska, Trice Films ve Skopje the Faculty of Dramatic Arts destekli mezuniyet belgeseli Studants (49') ile Tirana Uluslararası Belgesel Film Festivali'nde En İyi Balkan Filmi Ödülü'nü kazandı. Hem yazarı hem de ortak yönetmeni olduğu, ilk ekoloji konulu belgeseli UNDP destekli Lake of Apples (27'), Belçika'nın Namur şehrinde düzenlenen Festival International Nature'da, Prix de l'environnement (2017) ödülünü ve Çek Cumhuriyeti'nin Brno şehrinde düzenlenen T Film Festivali'nde Perseus ödülünü aldı. Bir senede çekilen bu belgesel, dünyanın en eski tatlı su göllerinden biri olan ve çoğu bu ekosisteme özgü 2.000’den fazla bitki ve hayvan türü için bir yaşam alanı sağlayan Balkanlarda yer alan Prespa Gölü’nün değişen servetlerini konu alıyor.

Sabancı Vakfı 5. Kısa Film Yarışması için başvurular 20 Kasım 2020'ye kadar devam edecek.