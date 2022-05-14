‘Kısa film’de ödüller Larva ve Gulab Gul’un

8. Sakarya Uluslararası Kısa Film Festivali’nde kurmaca ödülü Larva, belgesel ödülü Gulab Gul'a gitti.

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Sakarya Üniversitesi (SAÜ) İletişim Fakültesi tarafından düzenlenen ve üç gün süren 8. Sakarya Uluslararası Kısa Film Festivali SAÜ Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen ödül töreniyle son buldu. Festivalde Türkiye ve 100’e yakın ülkeden üniversite öğrencisi, 1000’i aşkın kısa film ile yarıştı.

Ön incelemenin ardından kurmaca ve belgesel kategorilerinde 20 filmden dereceye girenlere ödülleri takdim edildi. Kurmaca kategorisinde birincilik ödülünü, Volkan Güney Eker yönetmenliğindeki ‘Larva’ filmi aldı.

İkincilik ödülü ise Ayşe Akbulut ve Selvinaz Özdemir yönetmenliğindeki ‘Things’ filmine ve üçüncülük ödülü Celal Yücel Tombul yönetmenliğindeki ‘Mary’ filmine verildi.

Belgesel kategorisinde ise birincilik ödülü Semih Sağman yönetmenliğindeki ‘Gulab Gul’ filmine, ikincilik ödülü Razan Hassan yönetmenliğindeki ‘In Between Glass and Wall’ filmine ve üçüncülük ödülü Fatih Ertekin yönetmenliğindeki ‘Yaylacı’ filmine verildi.

Bu yıl sıfır atık temasıyla Çevre Özel Ödülü’nü ise Engin Ökmen ‘Please’ filmiyle aldı.

Festivalde oyuncular Zeynep Gülmez, Reha Özcan ve Ruhi Sarı’ya; yönetmen Derviş Zaim’e; yapımcı Mehmet Bozdağ ve ekibine onur ödülü takdim edildi. (DHA)