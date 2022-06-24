Kısa filmler NEET sorununa parmak basacak

Sabancı Vakfı, toplumsal sorunlara sanat aracılığıyla dikkat çekmeye devam ediyor. Vakıf, düzenlediği Kısa Film Yarışması’yla “Ne Eğitimde Ne İstihdamda Yer Alan Genç Kadınlar”a yani NEET sorununa odaklanacak.

Nazan DOĞANER HALICI

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Bu yıl 7'nci kez düzenlenecek Sabancı Vakfı Kısa Film Yarışması için başvuru süreci başladı. Teması “Ne Eğitimde Ne İstihdamda Yer Alan Genç Kadınlar” olarak belirlenen yarışma, “Başrolde İlk Kez… Hayattaki rollerine kendileri karar vermek isteyen tüm kadınlar için şimdi başrolde olma zamanı!” sloganı ile gerçekleştirilecek. Toplumsal konuları sanatın gücüyle ve yaratıcı bakış açısı ile buluşturan yarışmaya başvurular 18 Kasım'a kadar yapılabilecek.

‘ÇOK BÜYÜK BİR SORUN'

Türkiye'de ne eğitimde ne istihdamda yer alan genç kadın sayısının önemli bir toplumsal mesele olduğunu ve bu konuyu her fırsatta görünür kılmayı hedeflediklerini belirten Sabancı Vakfı Genel Müdürü Nevgül Bilsel Safkan, “Yarışmanın bu yılki teması olan Ne Eğitimde Ne İstihdamda yer alan genç kadınlar (NEET: Not in Employment, Education or Training), Vakıf olarak önem verdiğimiz toplumsal meselelerin başında geliyor. ‘Ne Eğitimde Ne İstihdamda' yer alan kişileri anlatan NEET kavramı, günümüzde gençler için en büyük sorunlardan biri haline geldi. Ülkemizde 18-29 yaş arasında, yüzde 50 oranındaki genç kadın ne yazık ki ne eğitimde ne de istihdamda yer alıyor” dedi.

‘ESERLERİ BEKLİYORUZ'

Safkan, sözlerine şöyle devam etti: “Sabancı Vakfı olarak biz de iki yıl süren araştırma sonucunda, NEET genç kadın sorununa odaklanmaya karar verdik. Bu kapsamda da Geleceğini Kuran Genç Kadınlar projesini bu yıl içinde hayata geçirdik. Bir kez daha altını çizmek isterim ki ülkemizdeki her iki genç kadından birinin ne bir işi var ne de eğitim alabiliyor. Meseleyi görünür kılmak öncelikli hedefimiz. Bu yüzden de bu yılki kısa film yarışmamızın temasını ‘ne eğitimde ne istihdamda yer alan genç kadınlar' olarak belirledik. Temamız ve sloganımız çok güçlü. Sanatın da toplumsal konular üstündeki etki gücüne inanarak umuyoruz ki yarışmamız ülke çapında farkındalık yaratılmasına katkı sağlayacaktır. Adayların hem bu soruna hem de çözüme odaklanacakları eserlerini heyecanla bekliyoruz.”

Sabancı Vakfı Kısa Film Yarışması Sanat Yönetmeni Zeynep Atakan da “NEET konusu hem Türkiye'de, hem de dünyada önemli sorunlardan bir tanesi ve bu konuda gelecek yaratıcı film çalışmalarının ayrı bir değeri olacağını düşünüyorum” ifadelerini kullandı.