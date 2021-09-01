Kiss grubunda Covid-19 endişesi: İki isim hastalandı, turne iptal oldu

Dünya ünlü rock grubu Kiss'te Covid-19 salgını patlak verdi... Grubun iki üyesi Paul Stanley ve Gene Simmons'ın hastalandığı ve turnenin iptal olduğu duyuruldu.

Sozcu.com.tr

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Dünyanın en popüler müzik grubu Kiss’te Covid-19 endişesi ortaya çıktı…

Cuma günü grubun gitaristi Paul Stanley’nin Covid-19 testinin pozitif çıkmasından sonra grubun bas gitaristi Gene Simmons’ın da testinin pozitif çıktığı duyuruldu.

Grup, ABD turnelerini yarıda bırakma kararı alırken müzisyenlerin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Grup Twitter üzerinden bir açıklama yaptı. Açıklamada, “Kiss turnedeki dört konserini iptal etme kararı aldı. Stanley iyileşirken, Simmons’ın hastalığı ise hafif semptomlarla geçiyor. Müzik grubu ve ekip evde dinleniyor ve gelecek 10 gün boyunca karantinada kalacaklar. Doktorlar, turnenin 9 Eylül’de devam edebileceğini öngörüyor” denildi.

Grup üyelerinin ve turne ekibinin çift doz aşı olduğu da belirtilirken, “Kiss ve turne ekibi kendilerini korumak için bir balonun içindeydi” açıklaması yapıldı.

Kiss, Michigan, Ohio, Illinois ve Wisconsin konserleri için yeni bir tarih belirleneceğini de duyurdu.

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