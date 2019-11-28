Anadolu’nun bilinmeyen ezgilerini yeniden yorumlayıp halkla buluşturan Ehlikalem, sosyal projeleri ile de çok önemli işlere imza atıyor. Grup, kendi imkanları ile burs veriyor, ayrıca Anadolu’nun ihtiyaç sahibi köylerine kütüphane kurmak amacıyla kitap yardım kampanyası düzenliyor.

Ehlikalem, bu çalışmaları doğrultusunda 30 Kasım Cumartesi günü saat 19:30 Şişli Cemil Candaş Kent Kültür Merkezi’nde bir konser verecek. Konserin sloganı ise “Kitaplar sizden, türküler Ehlikalem’den…” Bu konserden elde edilecek gelirle müzik yeteneği olan, ancak maddi imkansızlık dolayısıyla eğitim göremeyen kız çocukları için inşa edilmesi planlanan ‘Müzik Akademisi’ne yardım sağlanacak.