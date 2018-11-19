Kitaplarını hayvanlar için imzaladı

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TÜYAP Tüm Fuarcılık Yapım A.Ş. tarafından Türkiye Yayıncılar Birliği’nin işbirliği ile düzenlenen 37. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı'nın son gününde de yoğunluk devam etti. İstanbulluların akın ettiği fuarda çocuklar da aldığı kitapları yazarlara imzalattırdı. Çocukların ve ailelerin ilgi gösterdiği yazar ve çizerlerden biri de Funda Pehlivan Eker'di. Okuma alışkanlığı ile birlikte hayvan sevgisini de aşılayabilmek için “En Güzel Hediye” isimli kitabını yazan Funda Pehlivan Eker küçük hayranlarıyla imza gününde buluştu.

EMPATİ KURMALARINI SAĞLIYORUM

Elde edilen gelirlerin tamamı sokak hayvanlarının ihtiyacı için bağışlayacağını belirten Eker, “Son yıllarda hayvanlara yönelik artan şiddete tanıklık ediyoruz. Çocuklarımıza küçük yaşlarda hayvan sevgisini aşılayabilmek için böyle bir çalışma yaptım. Çocuklarımız da çok müthiş bir ilgi gösterdi. Dünyayı birlikte paylaştığımız hayvanlara yönelik şiddetin azalması için, hayvan sevgisini aşılamak için atölyelerde çocuklara drama yaptırarak empati kurmalarını sağlıyorum” dedi.