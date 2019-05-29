‘Kız Kardeşim Seri Katil’ raflarda

Braithwaite’nin tüm dünyada ses getiren, 2018 Los Angeles Times Kitap Ödülü’nün sahibi, Women's Prize 2019 kısa liste adayı Kız Kardeşim Seri Katil romanı Mundi etiketiyle raflarda.

KİTABIN KONUSU

“Bir akşam yemeği sırasında kız kardeşinizden gelen imdat çağrısına nasıl karşılık verirsiniz? Korede'nin listesi bellidir: çamaşır suyu, lastik eldivenler, çelik gibi sinirler ve dayanıklı bir mide. Bu ölümcül kız kardeş Ayoola'nın “meşru müdafaa” adına işini bitirdiği üçüncü erkek arkadaş, ablasının maharetli ellerine terk ettiği üçüncü cesettir. Korede'nin polise gitmesi herkesin hayrına olacaktır belki ama ne demişler, kol kırılır yen içinde kalır. Ta ki Korede'nin hemşire olarak çalıştığı hastanedeki doktoru baştan çıkarana kadar…”