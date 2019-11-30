Kız Kardeşler vizyondan sonra BluTV’de

Usta yönetmen Emin Alper’in dünya prömiyeri Berlin Film Festivali’nde yapılan son filmi ‘Kız Kardeşler’, vizyondan sonra ilk kez BluTV'de sinemaseverlerle buluşacak. Ödüllü yönetmenin diğer filmleri ‘Tepenin Ardı’ ve ‘Abluka’ da aynı platformda yayınlandı.

BluTV, ödüllü yönetmen Emin Alper'in son filmi ‘Kız Kardeşler'i sinemalardan sonra ilk kez seyircilerle buluşturuyor. Dünya prömiyerini Berlin Film Festivali'nin Ana Yarışma bölümünde yapan, Türkiye prömiyerini yaptığı 38. İstanbul Film Festivali'nden ise ‘En İyi Film', ‘En İyi Yönetmen', ‘En İyi Kadın Oyuncu' (Cemre Ebüzziya, Ece Yüksel, Helin Kandemir), ‘En İyi Müzik' ve FIPRESCI ödüllerini kazanan film, annelerinin ölümünün ardından kasabaya besleme olarak verilen üç kız kardeşin, yıllar sonra köylerine geri dönmelerini ve birbirleriyle yüzleşmelerini anlatıyor.

Cemre Ebüzziya, Ece Yüksel, Helin Kandemir, Kayhan Açıkgöz, Müfit Kayacan ve Kubilay Tunçer'in başrollerini paylaştığı, yapımcılığını Liman Film ve NuLook'un üstlendiği ‘Kız Kardeşler', uluslararası festival yolculuğunun ardından geçtiğimiz Eylül ayında Türkiye'de vizyona girmişti.

BluTV,‘Kız Kardeşler'in yanı sıra Emin Alper'in ilk iki filmi ‘Tepenin Ardı' ve‘Abluka'yı da seyircilerle buluşturuyor.