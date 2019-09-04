Kız Kardeşler’in fragmanı ve afişi görücüye çıktı

Dünya prömiyerini Berlin Film Festivali’nin Ana Yarışma bölümünde yapan, son olarak Saraybosna Film Festivali’nden En İyi Yönetmen ödülü ve CICAE dağıtım ödülüyle dönen Emin Alper’in yeni filmi Kız Kardeşler, 13 Eylül’de Türkiye’de vizyona girmeye hazırlanıyor.

Kız Kardeşler'in afişini ünlü tasarımcı Volkan Topkaya yaparken, fragmanında kariyerine Los Angeles'ta devam eden Doğan Can Gündoğdu'nun imzası bulunuyor.

Annelerinin ölümünün ardından kasabaya besleme olarak verilen üç kız kardeşin, yıllar sonra köylerine geri dönmesini ve birbirleriyle yüzleşmelerini konu alan filmin başrollerinde Cemre Ebüzziya, Ece Yüksel, Helin Kandemir, Kayhan Açıkgöz, Müfit Kayacan ve Kubilay Tunçer yer alıyor.

Türkiye prömiyerini 38. İstanbul Film Festivali'nde Nisan ayında yapan Kız Kardeşler, festivalde En İyi Film, En İyi Yönetmen, En İyi Kadın Oyuncu (Cemre Ebüzziya, Ece Yüksel, Helin Kandemir), En İyi Müzik ve FIPRESCI ödüllerini kazanmıştı.