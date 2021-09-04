Kız Kulesi’nde restorasyon başlıyor

İstanbul'un simge yapılarından biri olan Kız Kulesi restore ediliyor. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Bu ay başlatacağımız restorasyon çalışmalarımızı 2022 yılının Nisan ayında tamamlamayı hedefliyoruz" dedi.

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Kız Kulesi’nde düzenlenen restorasyon tanıtım toplantısına Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un yanı sıra İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz da katıldı.

Bakan Ersoy toplantıda yaptığı konuşmasında, “Tüm bu çalışmalar kapsamında tarihi arşiv kayıtlarında tespit ettiğimiz özgün malzemeler kullanılacaktır. İnşallah bu ay başlatacağımız restorasyon çalışmalarımızı 2022 yılının Nisan ayında tamamlamayı hedefliyoruz” dedi. (DHA)

