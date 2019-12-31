Kızıl Kahkaha’ya Talât Sait Halman çeviri ödülü

Kayahan Yükselir’in çevirdiği ve Everest Yayınları’ndan çıkan Kızıl Kahkaha kitabı Talât Sait Halman Çeviri Ödülü’nü kazandı.

Eseri, Rus yazar Leonid Andreyev yazdı. Andreyev'in birçok oyunu da Stanislavski ve Meyerhold tarafından sahnelendi. Robert E. Howard kitapla ilgili “Modern tarihin en güçlü yazarından biri” tanımını yaptı.

“…delilik ve korku…” Bu sözcüklerle başlayan roman, okuru daha ilk satırından itibaren acımasız bir savaşın içine sokuyor. Rusların ağır bir yenilgiye uğradığı Rus-Japon savaşını ve etkilerini bir askerin gözünden aktaran Leonid Andreyev, savaşın yalnızca alanlarda kalmadığını, bütün mahallelere, evlere ve insan ilişkilerine nasıl sızdığını anlatıyor.

Andreyev, kitabında savaşların anlamsızlığını anlatırken, kan dökmenin, kitlesel cinnetin, deliliğin simgesel görüntüsünü çarpıcı bir biçimde betimliyor.