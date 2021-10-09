Kızılordu Korosu Haluk Levent’le konser verdi

Haluk Levent, Rus Kızılordu Korosu ile sahneye çıktı. Konserde Cumhuriyet marşları ve Rus marşları seslendirildi.

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Fethiye Belediyesi'nin Cumhuriyet konserleri kapsamında Beşkaza Meydanı’nda düzenlediği konsere, Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, ilçe protokolü, çevre il ve ilçelerden çok sayıda vatandaş katıldı.

İlk bölümde 135 kişilik Aleksandrov Rus Kızılordu Korosu, birbirinden güzel marşlarını Fethiye için seslendirdi. Daha sonra Haluk Levent, Cumhuriyet Marşlarını seslendirdi.

2 saat boyunca sevenlerine unutulmaz dakikalar yaşatan Haluk Levent ve Rus Kızılordu, konser sonunda uzun süre alkışlandı.

Sahneye alkışlarla çıkan Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, “Belediye başkanı olduğumda her şeyin çok güzel olacağını söylemiştim. Pandemi dolayısıyla ara vermiştik ama önümüzdeki günlerde güzel sürprizlerle beraber olacağız. Bunu bilmiyorsunuz ama Haluk Levent, AHBAP Derneği ile belediyemize milyonlarca lira bağışta bulundu. Yangında evi yanan dostlarımızın evlerinin yapımından, eşyalarına kadar üstlendi. Kendisine teşekkür ederim. Memleket sevdalısı Haluk Levent ile birlikte olmaktan mutluluk duyuyorum. Dünyanın en büyük korosu, Kızılordu Korosu’na teşekkür ederim. Önümüzdeki günlerde güzel etkinliklerde birlikte olmak dileğiyle sanatla, müzikle ve sevgiyle kalın” dedi.

Konserin sonunda Haluk Levent ve koro şefine, çiçek verildi. (İHA)