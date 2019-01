Kızından duygusal Ayşen Gruda mesajı… “Alkışları duydu, sevdayı hissetti”

Elvan Gruda, 23 Ocak’ta 74 yaşında vefat eden annesi Ayşen Gruda ile ilgili duygusal bir not kaleme aldı. Instagram hesabından duygularını kaleme alan Gruda’nın yazdıkları şöyle:

“Sevgili Türkiye… Söz konusu Ayşen Gruda olunca, buradan nasıl seslenebileceğimi çok düşündüm, sanatçı dostları, sevenleri… Hiçbir hitap şekli yeterli gelmedi… Öyle çok sevda dolu, sevgi dolu mesajla karşılaştım ki… Her birine ayrı ayrı cevap vermek istedim. Ama, şu sıra kolum kanadım kalkmıyor… Zamanla hepsini cevaplayacağım… Muhteşem ve onun istediği bir şekilde uğurlandı, onun beklediği can dostlarının hepsi geldi sanat dünyasından ve halkı oradaydı kalpten… Bütün o alkışları duydu, sevdayı hissetti, konuşuyoruz Annoşumla… Biliyorum ki Türkiye’nin ona sevdası hiç bitmeyecek, söylediği her şey, oynadığı her rol gün geçtikçe daha da değerlenecek… 7 yaşından bu güne onu, sevenleriyle nasıl paylaşacağımı öğrendim ve gurur duyuyorum Ayşen Gruda’yla. Ama, şu sıra sadece onun bebeği olarak hissediyorum kendimi, özledim çok ve özleyeceğim… Hepimiz… Çok teşekkür ediyorum, sağ olun var olun…”