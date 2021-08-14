Kızlar Manastırı 3 yıldır ziyarete açılmayı bekliyor

Trabzon’a hakim Boztepe sırtlarında 14. yüzyılda yapılan ve ilgisizlikten dolayı harabeye dönen Kızlar Manastırı'nda 4 yıl süren restorasyon çalışmaları 3 yıl önce tamamlanırken manastır, otopark sorunu yüzünden bir türlü açılamıyor.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Corona virüsü nedeniyle açılışı ertelenen manastırda restorasyon çalışmaları 2018 yılının sonlarına doğru tamamlanırken şu ana kadar açılışı yapılamadı. Manastırın ziyarete açılamamasında en önemli engel otopark sorunu.

Kızlar Manastırı’nda tamamlanan restorasyon çalışmaların ardından ziyarete açılamadığından manastır içerisinde yer yer otlar hakim olurken, otopark sorununun giderilmesiyle içerisinde genel bir temizlik yapılacağı belirtildi.

Otopark sorunu nedeniyle 3 yıldır bir türlü açılamayan Kızlar Manastırı, tamamlanan restorasyon çalışmalarıyla Trabzon’un önemli turizm merkezlerinden biri olurken ziyaretçileri ağırlayacağı günü bekliyor.

2 MİLYON TL

Komnenos Kralı III. Alexios döneminde 1349-1390 yılları arasında inşa edilen Kızlar Manastırı’nda 2014’te Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından aslına uygun olarak restore edilmesi için restorasyon çalışmaları başlatılmıştı.

Manastırdaki restorasyon çalışmaları 2 milyon TL’ye mal olurken, tarihi Kaya Kilisesi ve örneğine nadir rastlanan fresklerin gün yüzüne çıkarıldığı manastır yüksek bir koruma duvarı ile çevrili. Manastır birkaç defa onarılsa da son şeklini 19. yüzyılda aldı.

Şapel ve birkaç hücrenin bulunduğu manastırdaki kaya kilisesinin içerisinde kitabeler ve III. Alexios'un eşi Theodora ve annesi Eirene’nın portreleri yer alıyor. (İHA)