Kızlar okusun diye sergide buluştular

Koruncuk Vakfı’nın desteklediği Koruncuklar yararına kız çocuklarının eğitimi için ‘Bir Gün Değil Her Gün’ adlı sergiye çağdaş sanat duayenleri de destek verdi.

Nazan DOĞANER HALICI

Türkiye ve dünya çapında tanınmış çağdaş sanatçılar “Dünya Kız Çocukları Günü” kapsamında kız çocuklarının eğitimi için düzenlenen ‘Bir Gün Değil Her Gün' adlı sergiye birbirinden çarpıcı çalışmalarıyla katılıyor. Koruncuk Vakfı'nın desteklediği Koruncuklar yararına gerçekleştirilecek sergi; Süleyman Saim Tekcan, Zahit Büyükişleyen, Mahir Güven, Yalçın Gökçebağ, Azade Köker, Mustafa Ayaz, Fevzi Karakoç, Bedri Baykam, Hayati Misman, Bahri Genç, Didem Ünlü, Nesrin Çalıka, Ertuğ Atlı, Nilay Kan Büyükişleyen, Malik Bulut, Serdar Kaynak, Nevzat Atalay, Veysel Günay gibi çok önemli sanatçıları bir araya getiriyor.

SANATSEVERLERE ÇAĞRI

Sanatı, sosyal sorumluluk bilinci ile buluşturma özelliği de taşıyan sergiyle resim ve heykel sanatçılarının özgün çalışmaları sanatseverlerin beğenisine sunulurken, kız çocuklarının her anlamda güçlü bireyler olarak toplumda yer almaları için kesintisiz ve nitelikli eğitimin önemine dikkat çekiliyor. Ayakları yere basan, üreten, bilime inanan, sanatın değerini bilen, çağdaş kız çocukları yetiştirmenin önemini vurgulamak için yola çıkan Kız Çocuklarının Eğitimi İçin “Bir Gün Değil Her Gün” sergisi tüm sanatseverleri destek olmaya davet ediyor. 26 Ekim 2021 Salı günü 17:00'de açılacak olan sergi, 13 Kasım tarihine kadar Pazar günleri hariç her gün 10:00-20:00 saatleri arasında Galeri Işık'ta ziyaret edebilecek.

ÇOCUKLARA GÜÇ VERİYOR

1979 yılında kurulan Türkiye Korunmaya Muhtaç Çocuklar Vakfı (Koruncuk Vakfı); geliştirdiği önleyici, koruyucu ve iyileştirici hizmet modelleriyle, temel ihtiyaçları ve eğitime erişimleri risk altındaki çocukları, kendilerini ifade edebilen, haklarının bilincinde bireyler olarak toplum içinde yer almaları konusunda güçlendiriyor. Koruncuk Vakfı, çocuğun yüksek yararını esas alan çalışmalarıyla ihtiyaç sahibi çocuklara ortaokuldan üniversiteye kadar Koruncukköyler'de barınma ve bakım hizmeti veriyor. Sanat, kültürel ve sportif faaliyetler yoluyla kültürel yoksunluk içinde bulunan çocukların sosyo-kültürel gelişimlerine katkıda bulunuyor. Vakıf çatısı altında büyüyen 18 yaşını doldurmuş gençlere ise değişen kapsam ve seviyelerde sosyal, psikolojik ve ekonomik destekler sunuyor. Psiko-sosyal gelişimlerine sağladığı olumlu etkiler nedeniyle, çocukları aileleriyle birlikte güçlendirmeyi ilke edinen Vakıf, bu amaçla aile odaklı çalışmalar yürütüyor.