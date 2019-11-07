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KKTC Başbakanı Tatar’dan yazar kızına destek
KKTC Başbakanı Tatar’dan yazar kızına destek
KKTC Başbakanı Ersin Tatar'ın kızı Canev Tatar, ikinci çocuk kitabı Kalbindeki Cesaret ile 38'inci İstanbul Kitap Fuarı'nda okurlarla buluştu. Canev Tatar'ı babası da yalnız bırakmadı.
Kültür Sanat 7 Kasım 2019 - 14:48

Canev Tatar’ın ikinci çocuk kitabı Kalbindeki Cesaret, Altın Yayınları tarafından yayınlandı. Tatar, ikinci kitabı için 38'inci İstanbul Kitap Fuarı'nda imza günü düzenlendi.


Fuarın ziyaretçilerinden birisi de KKTC Başbakanı Ersin Tatar’dı. Başbakan Tatar, kızını bu özel günde yalnız bırakmadı.

Başbakan Tatar, burada Milli Eğitim Bakanlığı Kültür Dairesi'nin kitap ve sanat standlarını inceledi. Tatar, Kültür Dairesi Müdürü Kerim Akpolat'tan bilgi aldı ve ve fuara katılan Kıbrıslı Türk yazarlarla sohbet etti.

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