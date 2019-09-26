‘Klasik Mitolojiden Tanrıçalar’ atölyesi başlıyor

Tarihe, arkeolojiye, mitolojiye ve psikolojiye ilgi duyanlar için özel olarak tasarlanan “Klasik Mitolojiden Tanrıçalar” atölyesi 9 Ekim – 13 Kasım tarihleri arasında ArkeoPera’da gerçekleşecek. Altı hafta sürecek olan okuma atölyesi, meraklılarını; mit, mitoloji, psikoloji, dişi enerjiler ve arketipler gibi heyecan verici konularda, disiplinlerarası bir yolculuğa çıkaracak.

Antik Yunan Mitolojisi'nden tanıdığımız altı farklı tanrıçanın; arkeolojik, mitolojik & psikolojik açıdan ele alınacağı atölyede; toprak, tarım, bolluk-bereket, verimlilik, doğurganlık ve annelik tanrıçası Demeter, savaş, bilgelik ve medeniyet tanrıçası Athena, doğa, özgürlük, macera, avcılık ve ay tanrıçası Artemis, aşk, arzu, tutku, cinsellik, güzellik ve sanat tanrıçası Aphrodite, güç, iktidar, gelenek, evlilik ve sadakat tanrıçası Hera, mistisizm, ölüm ve yeraltı tanrıçası Persephone incelenecek.



Haftalık buluşmalarda, Arkeoloji ve Sanat Yayınları'nın kurucusu ve editörü, arkeolog Nezih Başgelen, tanrıçaların Anadolu ve Akdeniz Havzası'ndaki arkeolojik buluntularını irdelerken; kadim bilgeliklerde “Kutsal Dişilik” üzerine araştırmalar yapan Doğa Taşlardan (MBA), tanrıçaların mitolojik öykülerini ve Jungsal çözümlemelerini paylaşıyor.

“Arkeoloji ve Sanat Yayınları”nın Beyoğlu'ndaki kitabevi ArkeoPera'da yapılacak olan ve katılımın sınırlı olduğu atölye için kayıtlar başladı. Kayıt için 0 (532) 746-4214 veya info@arkeopera.com