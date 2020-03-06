Klasik müziğin güçlü kadınları İstanbul Müzik Festivali’ne konuk oluyor

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından, 2-25 Haziran tarihleri arasında düzenlenecek 48. İstanbul Müzik Festivali, bu yıl Beethoven’ın en iyi yorumcularından biri kabul edilen İdil Biret’ten iki Grammy sahibi perküsyoncu Dame Evelyn Glennie’ye birçok kadın müzisyeni ağırlıyor.

“Beethoven'ın Aydınlık Dünyası” temasıyla 2020 yılında tüm dünyayla birlikte Ludwig van Beethoven'ın 250. doğum yılını kutlayan 48. İstanbul Müzik Festivali, müziğiyle insanlığın kültür mirasında önemli bir yer edinen Beethoven'ın ikonik eserlerine, yeni eser siparişlerine ve besteciden esinlenen yeni projelere yer veriyor. Festival bu yıl ayrıca, klasik müzikte kadın gücünün simgesi olmuş büyük sanatçılardan bazılarını konuk ediyor. Geleceğin kadın müzisyenlerini destekleme amacını taşıyan Yarının Kadın Yıldızları projesi ise üçüncü yılında üstün yetenekli müzisyenlerin çalgı, şan ve şeflik branşlarında uluslararası arenadaki kariyerlerinin ilerlemesine destek olmaya devam ediyor.

İDİL BİRET İLE BEETHOVEN YOLCULUĞU

Beethoven'ın 32 piyano sonatı, 5 piyano konçertosu, koral fantezisi ve Liszt tarafından piyanoya uyarlanmış 9 senfonisinin tamamını konserlerde çalan ve kaydını yapan, dünyada tek bir piyanist var: İdil Biret! Sanatçının 19 CD'lik seri halinde yayınlanan bu kayıtları çağımızın önemli Beethoven projelerinden biri olarak gösteriliyor. İdil Biret ile 250. Yılında Bir Beethoven Yolculuğu konserleri 6 Haziran Cumartesi günü 17.00 ve 20.00 saatlerinde SEREL gösteri sponsorluğunda Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda gerçekleştirilecek.

GLENNIE KADIN MÜZİSYENLERLE BULUŞUYOR

100'ün üzerinde uluslararası ödül ve iki Grammy sahibi perküsyoncu Dame Evelyn Glennie Türkiye'den kadın müzisyenlerle buluşacak. BBC Proms'un tarihinde ilk kez bir vurmalı çalgılar konçertosu seslendiren, Londra 2012 Olimpiyat Oyunları Açılış Töreni'nde sahnede yer alan, Björk'ten Fred Frith'e pek çok farklı sanatçıyla çalışan Evelyn Glennie, 18 Haziran Perşembe günü saat 21.00'de British Council'in WoW İstanbul Dünya Kadınlar Festivali 2020 işbirliğiyle Zorlu PSM Turkcell Platinum Sahnesi'nde olacak.

GENÇ SOLİST CHEN İLE AÇILIŞ

48. İstanbul Müzik Festivali, açılış konserinde 2019-2022 Açılış Konseri Orkestrası olan Tekfen Filarmoni Orkestrası ile 26 yaşındaki başarılı kemancı Stella Chen'i ağırlayacak. Chen, 48. İstanbul Müzik Festivali'nin 2 Haziran Salı akşamı saat 20.00'de Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda gerçekleşecek açılış konserinde, değeri neredeyse 40 yıl sonra anlaşılıp günümüzde en sık seslendirilen keman konçertolarından biri haline gelen, Beethoven'ın Re Majör Keman Konçertosu'nu seslendirecek.

2019 Gramophone Klasik Müzik Ödülleri'nde Yılın Sanatçısı seçilen Vikingur Ólafsson ve yıldız şef Elim Chan yönetimindeki Berlin Konzerthaus Orkestrası festivale görkemli bir kapanış yapacak. Konser, 25 Haziran Perşembe günü saat 20.00'de Mercedes-Benz Türk A.Ş./ Mercedes-Benz Otomotiv Tic. ve Hiz. A.Ş. gösteri sponsorluğunda Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda gerçekleştirilecek.