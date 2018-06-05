Klibinde göçmen sorununu işledi

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Tam bir memleket sevdalısı olan İnanç Alankuş bu sevdasını anlattığı sözleri ve bestesi İlhan Şeşen’e ait ‘Nazım Hikmet Memleket’ isimli teklisi ve klibi ile müzik piyasasındaki yerini aldı. İnanç Alankuş, şarkıya çektiği klibinde göçmen sorunu işledi. İnanç Alankuş ”Beni tanımak isteyen Memlekete baksın yeter,ben müziğimde memleketimi, memleketime müziğimi anlatmaya geldim” diyerek alternatif müzikteki iddiasını başlattı.

Ben de bir memleket aşığıyım

İnanç Alankuş çıkış parçasının neden Nazım Hikmet Memleket olduğu sorusuna şu yanıtı veriyor: “Araştırma sürecinde fark ettiğim eksikliklerden biri de kendimi, hayat duruşunu ifade edebilmekti. Dünyanın solunda bir görüşe sahibim. İnsandan yana, emekten yana, haklıdan ve mazlumdan yana bir duruşum var. Sizce Nazım Hikmet ‘memleket’ değil midir? Bizler dünyanın en önemli değerlerinden biri olan Nazım Hikmet’in evrenselliğini daha tam kavrayamazken dünya Nazım’ı el üstünde tutmuş, Nazım ise memleketini… Ben de bir memleket aşığıyım. Bu yüzden çıkış ve klip parçası olarak ve de çok isteyerek seçtik ve karar verdik. Klibimizde ise dünyanın genel sorunu olan mülteci ve göçmen sorununa değindik. Umarım Nazım’ın evrenselliğine layık olabilmişizdir”

TBMM’den ödül aldı

1999 yılında Kültür Bakanlığı HAGEM Korosu ve Kültür bakanlığı THM gençlik korosunda solist olarak devam etti.Sahne üzerinde Anadolunun tarihini anlatan bir sahne projesi ile yönetmenlik deneyimi de yaşadı.Bu proje ile 2007’de TBMM başarı ödülü aldı. İnanç Alankuş’un ‘Nazım Hikmet Memleket’ isimli teklisi ve klibi şuanda tüm dijital platformlarda yerini aldı.