Knives Out 2’nin çekimlerinin yarısı tamamlandı

Bıçaklar Çekildi olarak 2020'de Türk izleyecisinin karşısına çıkan Knives Out'un beklenen devam filmi için çekimler başladı ve hatta ikinci filmin yarısı tamamlandı bile.

SOZCU.COM.TR

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İlk filmde Daniel Craig, Chris Evans, Jamie Lee Curtis gibi birbirinden başarılı oyuncuyu ustalıkla bir araya getirmeyi başaran hem senaryoyu kaleme alan hem de yönetmen koltuğuna oturan Rian Johnson, ikinci filmin de yarısını tamamladığını duyurdu.

Yine Daniel Craig ile devam eden Johnson, Yunanistan’daki çekimleri Kate Hudson, Dave Bautista, Edward Norton, Jessica Henwick ve Ethan Hawke ile tamamladığını paylaştı.

Jonson, çekimlerin Yunanistan’daki kısmıyla birlikte neredeyse yarısının tamamlandığını belirtirken, herkese de teşekkür etti.

Knives Out 2 ile ilgili pek çok detayı henüz paylaşmaktan sakınan Johnson, Daniel Craig’in canlandırdığı Benoit Blanc karakterini bir davayı çözebilmesi için bu defa da dünyanın başka bir ucuna götürüyor. Knives Out 2’nin 2022’de izleyici ile buluşması bekleniyor.

Johnson’ın özellikle Knvies Out’u oluştururken Hercule Poirot karakterini yaratan Agatha Christie’den bir haylice etkilendiği biliniyor.

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