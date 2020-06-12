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Kobe Bryant 2020 Emmy Governors Ödülü’ne layık görüldü
Kobe Bryant 2020 Emmy Governors Ödülü’ne layık görüldü
Ocak ayında hayatını kaybeden NBA yıldızı Kobe Bryant, Amerikan Televizyon Akademisi tarafından 2020 Emmy Governors Ödülü’ne layık görüldü.
Kültür Sanat 12 Haziran 2020 - 09:40

Geçirdiği helikopter kazasında, kızı Gianna ile birlikte hayatını kaybeden NBA yıldızı Kobe Bryant, Amerikan Televizyon Akademisi tarafından ödülle onulandırılacak. 42 yaşında hayata veda eden ünlü sporcu, başarılara imza attığı basketbol sahasının dışındaki hayırseverlik, topluma katkı ve ilham verici özelliklerinden dolayı 2020 Los Angeles Emmy Governors Ödülü’ne layık görüldü.

NBA'in efsane isimlerinden Kobe Bryant, 2018 yılında, En İyi Kısa Film dalında Oscar Ödülü kazanmıştı…

Emmy Ödülleri’ni belirleyen Televizyon Akademisi, yaptığı açıklamada, “Ödül, sanat, bilim veya televizyon yönetiminde olağanüstü, yenilikçi ve vizyoner bir başarıya ulaşan, Los Angeles bölgesine önemli katkılar sağlayan bir kişiye, şirkete veya organizasyona veriliyor” diyerek bu yıl Kobe Bryant’ın ödülle onurlandırılacağını duyurdu. Ödül 18 Haziran’da takdim edilecek.

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