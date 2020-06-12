Kobe Bryant 2020 Emmy Governors Ödülü’ne layık görüldü

Geçirdiği helikopter kazasında, kızı Gianna ile birlikte hayatını kaybeden NBA yıldızı Kobe Bryant, Amerikan Televizyon Akademisi tarafından ödülle onulandırılacak. 42 yaşında hayata veda eden ünlü sporcu, başarılara imza attığı basketbol sahasının dışındaki hayırseverlik, topluma katkı ve ilham verici özelliklerinden dolayı 2020 Los Angeles Emmy Governors Ödülü’ne layık görüldü.

Emmy Ödülleri’ni belirleyen Televizyon Akademisi, yaptığı açıklamada, “Ödül, sanat, bilim veya televizyon yönetiminde olağanüstü, yenilikçi ve vizyoner bir başarıya ulaşan, Los Angeles bölgesine önemli katkılar sağlayan bir kişiye, şirkete veya organizasyona veriliyor” diyerek bu yıl Kobe Bryant’ın ödülle onurlandırılacağını duyurdu. Ödül 18 Haziran’da takdim edilecek.