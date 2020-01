Kobe Bryant Oscar Ödülleri’nde unutulmayacak

2017 yılında çektiği “Dear Basketball” (Sevgili Basketmol) adlı kısa filmiyle Oscar heykelciğini kucaklayan NBA yıldızı Kobe Bryant, 2020 Oscar Ödülleri’nde anılacak.

Ünlü basketbolcu Bryant’ın, geçen yıl hayatını kaybeden yıldızlar arasında bir yapımcı olarak törenin “In Memoriam” kısmına dahil edilip edilmeyeceği ya da ne şekilde anılacağı henüz açıklanmadı.

Bryant, basketbol hayatındaki sayısız başarılarının yanı sıra, kendisi yazıp seslendirdiği otobiyografik kısa filmi “Dear Basketball”‘un da (Sevgili Basketbol) Oscar ödüllü yapımcısıydı.

Dear Basketball, Bryant’ın mesleğini bıraktıktan sonra emeklilik zamanında yazdığı mektubuna çekilmiş bir kısa filmdi. O mektup ise şöyle:

“Sevgili Basketbol,

Babamın çoraplarını yuvarlayıp maç sayısı attığımı hayal ettiğim andan itibaren sana aşık oldum. Sana her şeyimi verecek kadar derin bir aşk bu.

Zihnim ve bedenimden ruhuma kadar… Asla tünelin sonunu görmedim.

Her sahada, her kötü top sonrası yukarı aşağı koşmaya devam ettim Sen bir heyecan istedin, ben sana kalbimi verdim.

Çünkü çok daha fazlasıyla geldi. Kan ter içinde oynadım…

Mücadele beni çağırdığı için değil, Sen beni çağırdığın için…

Her şeyi senin için yaptım. Çünkü biri, senin bana yaşadığımı hissettirdiğin gibi hissettiriyorsa yapman gereken budur.

Sen altı yaşında bir çocuğa Lakers hayalini verdin. Ve seni bu yüzden her zaman seveceğim.

Ama seni bu kadar saplantıyla sevemeyeceğim daha fazla. Bu sezon, benim verebileceğim son şey

Kalbim yaralanmalara dayanabilir. Aklım eziyeti kaldırabilir

Ancak vücudum elveda demenin zamanı geldiğini biliyor. Ve bunda bir sorun yok.

Seni bırakmaya hazırım. Böylece ikimiz de birlikte geçireceğimiz zamanların tadını çıkarabiliriz

İyisiyle kötüsüyle, birbirimize verebileceğimiz her şeyi verdik.

Ve ikimiz de biliyoruz ki sonrasında ne yaparsam yapayım, ben hep o çocuk olacağım

Çoraplardan top yapan, köşede bir çöp kovası

Maçın bitimine beş saniye.Top benim ellerimde

5… 4… 3… 2… 1

Seni her zaman seveceğim”

Kobe Bryant 26 Ocak’ta, 13 yaşındaki kızı Gianna ve beraberindeki yedi kişiyle birlikte Calabasas’ta yaşanan helikopter kazası sonucu hayatını kaybetmişti.