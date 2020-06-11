Kobe Bryant’a 2020 Emmy Governors Ödülü verilecek

Ocak ayında geçirdiği helikopter kazasında kızı Gianna ile birlikte hayatını kaybeden Kobe Bryant, hayırseverliği ve topluma katkısından dolayı Amerikan Televizyon Akademisi tarafından 2020 Emmy Governors Ödülü'ne layık görüldü.

NBA yıldızı Kobe Bryant, Amerikan Televizyon Akademisi tarafından ödülle onurlandırılacak.

Ocak ayında 13 yaşındaki kızı Gianna ile birlikte geçirdiği kaza sonucu 42 yaşında hayatını kaybeden ünlü sporcu, başarılara imza attığı basketbol sahasının dışında, hayırseverlik, topluma katkı ve ilham verici özelliklerinden dolayı 2020 Los Angeles Emmy Governors Ödülü’ne layık görüldü.

Emmy Ödülleri’ni belirleyen Televizyon Akademisi’nin yaptığı açıklamada, “Ödül, sanat, bilim veya televizyon yönetiminde olağanüstü, yenilikçi ve vizyoner bir başarıya ulaşan Los Angeles bölgesine önemli katkılar sağlayan bir kişiye, şirkete veya organizasyona veriliyor” diyerek bu yıl Kobe Bryant’ın ödülle onurlandırılacağını duyurdu.

2020 Los Angeles Emmy Ödülleri 18 Haziran’da sahiplerini bulacak.