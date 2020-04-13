Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
- Trend Aramalar -
Title area
Kobe Bryant’ın kitabı en çok satanlar listesine girdi
Kobe Bryant’ın kitabı en çok satanlar listesine girdi
Kobe Bryant'ın yazar Wesley King ile bir araya gelerek yazdığı ikinci kitabı The Wizenard Series: Season One iki hafta içinde en çok okunanlar listesine girdi...
Kültür Sanat 13 Nisan 2020 - 11:20

Yaklaşık iki buçuk ay önce bir helikopter kazasında hayatını kaybeden Kobe Bryant’ın yazar Wesley King ile bir araya gelerek yazdığı ikinci kitabı The Wizenard Series: Season One, iki hafta önce piyasaya çıkmış ve haberi eşi Vanessa Bryant sosyal medya hesabından duyurmuştu.

Vanessa şimdi de, kitabın kısa süre içinde en çok okunanlar listesine ilk sıradan girdiğini söyledi ve “5 şampiyonluk… 5 New York Times çok satanlar… Mamba vuruşlarına devam ediyor. Eşim Kobe Bryant kendi işi olan The Wizenard: Season 1’in devam ettiğini görse çok gururlanırdı. Mirasını desteklediğiniz için teşekkürler” dedi…

İLGİLİ HABERYazar Paulo Coelho, Kobe Bryant ile yazmayı planladığı kitabı iptal kararı aldı: 'Bu kitap sebebini kaybetti'
Etiketler