Kobe Bryant’ın kitabı en çok satanlar listesine girdi

Kobe Bryant'ın yazar Wesley King ile bir araya gelerek yazdığı ikinci kitabı The Wizenard Series: Season One iki hafta içinde en çok okunanlar listesine girdi...

Yaklaşık iki buçuk ay önce bir helikopter kazasında hayatını kaybeden Kobe Bryant’ın yazar Wesley King ile bir araya gelerek yazdığı ikinci kitabı The Wizenard Series: Season One, iki hafta önce piyasaya çıkmış ve haberi eşi Vanessa Bryant sosyal medya hesabından duyurmuştu.



Vanessa şimdi de, kitabın kısa süre içinde en çok okunanlar listesine ilk sıradan girdiğini söyledi ve “5 şampiyonluk… 5 New York Times çok satanlar… Mamba vuruşlarına devam ediyor. Eşim Kobe Bryant kendi işi olan The Wizenard: Season 1’in devam ettiğini görse çok gururlanırdı. Mirasını desteklediğiniz için teşekkürler” dedi…