“Kocasını pişiren kadın” oyunu perde açtı

Bodrum Belediyesi Şehir Tiyatrosu perdelerini "Kocasını Pişiren Kadın" oyunu ile açtı.

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Bodrum Belediyesi Nurol Kültür Merkezi’nde uzunca bir süreden sonra, yenilenmiş sahne, fuaye ve teknik donanımı ile Bodrumlu tiyatro severlere ev sahipliği yaptı.

Debbie İssit’in yazdığı ve çevirisini Yasemin Erbulun’un yaptığı, Filiz Çevik Tan’ın yönettiği “Kocasını Pişiren Kadın”ın oyuncuları Cansın Yunt, Oğulcan Çelik ve Ziba Türk Ateş’in performansları, izleyiciler tarafından dakikalarca alkışlanarak büyük beğeni aldı.

B.B.Ş.T. Genel Sanat Yönetmeni Hüseyin Akşen oyunun sonunda yaptığı konuşmada şu sözlere yer verdi:

“Bodrum Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nun kendine ait bir salonu oluşuna tanıklık ettiniz. Bu tarihten itibaren her Cuma akşamı şehir tiyatromuzdan farklı bir oyun seyredeceksiniz bizden, Cumartesi de çocuk oyunlarımız olacak. Diğer günler Türkiye'nin iyi tiyatrolarının oyunları sizlerle buluşacak. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz”

B.B.Ş.T. Müdürü Rezzan Şebin, Başkan Ahmet Aras’a destekleri ve katkıları için çok teşekkür ederek, Başkan Yardımcısı Ummahan Yurt’u çiçeğini vermek üzere sahneye çağırdı. Yurt, oyunun yönetmeni Filiz Çevik Tan ve oyuncuları kutlayarak “Başkanımız yurt dışında olması nedeniyle aramızda olamadı. Bize çok güzel bir gece yaşattınız. Hepinize çok teşekkür ediyorum.” dedi.

Dansları, kostümleri ve dekoru ile oyuncuların performansları için izleyiciler oyun sonunda “Bodrum’a çok yakışan bir tiyatro ve çok başarılı bir oyun olmuş.” diyerek beğenilerini dile getirdi.

B.B.Ş.T.’nin tüm ekibi, oyun sonunda yenilenen kültür merkezinin önünde hatıra fotoğrafı çektirdi. İHA