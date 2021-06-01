Köklü müzayede evi yeni müzayedesiyle geleceğe sesleniyor

Hızla popülerleşen NFT akımına köklü müzayede evlerinden Sotheby’s de uyum sağladı ve dijital bir açık artırma düzenleyerek NFT satışı yapmayı planlıyor. Müzayede evinde ilk defa gerçekleşecek olan NFT açık artırma, 3 – 10 Haziran tarihlerinde çevrimiçi olarak düzenlenecek.

Natively Digital, Robert Alice’in küratörlüğünü yaptığı benzersiz sanat eserlerinden oluşan bir koleksiyon. En yeni teknikleri sergileyen karmaşık NFT’lerin de sergilenecek olması sanat meraklıları için açık artırmayı cazip hale getiriyor.

DÖNÜM NOKTASI OLACAK

Dört kıtadan, kripto sanatçılarına eserlerini sergilemeleri için kaynak sağlayan Sotheby’s, sergi için Samsung ile ortaklaşa bir çalışma gerçekleştirecek. Sergi; koleksiyonerler, küratörler ve sanat meraklıları için dönüm noktası niteliği taşıyor.

Natively Digital açık artırması, 3 Haziran ile 10 Haziran tarihleri arasında sothebys.com’da çevrimiçi olarak gerçekleştirilecek.

Açık artırmada Kevin McCoy’un Mayıs 2014’te yarattığı bilinen ve ilk NFT olduğunu söylediği geometrik animasyon olan “Quantum”u da dahil olmak üzere 27 dijital sanatçının çalışması yer alacak.

SANAT MERAKLILARI İÇİN GİDEREK DAHA ÇEKİCİ HALE GELDİ



Sotheby’s, ilk NFT müzayedesi ise Nisan ayında yapılmıştı. Müzayede evi, Pak imzalı “The Fungible” başlıklı NFT satışından 16,8 milyon dolar elde etmişti.

Sotheby’s’de çağdaş sanat uzmanı olarak görev alan Michael Bouhanna, NFT sanat eserlerinin müşterilere giderek daha çekici geldiğini söyledi. “Çağdaş sanatta çok aktif, çok meraklı ve daha fazlasını öğrenmek isteyen koleksiyoner tabanımızda bazı geçişler gözlemliyorum.”

NFT’nin özellikle şubat ve mart aylarında popülaritesi hızla arttı. Bu durumda Christie’s’de satılan ve fiziksel formu olmayan bir sanat eserinin 69.3 milyon dolara alıcı bulması oldukça etkili oldu.

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