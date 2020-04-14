Kokoreç nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre kokoreç mi, kokreç mi, kokareç mi?

Kokoreç nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre kokoreç mi, kokreç mi, kokareç mi?

Türkçe'de kullanılan bir çok kelime söyleyiş ve yazılış biçimlerindeki farklılıklar nedeniyle yanlış yazılır. Bu kelimelerden biri de ‘kokoreç’tir. Kokoreç mi, kokreç mi, kokareç mi? Nasıl yazılır? TDK'ya göre anlamı ve doğru kullanımı ile ilgili merak ettiğiniz tüm detaylar haberimizde...

Türk Dil Kurumu’nun online yazım kılavuzu, çevrimiçi ortamda kelime sorgulama imkanı vermektedir. Türkçe’de bazı kelimelerin anlamları ve yazılış biçimleri sık sık bu sözlük üzerinde sorgulanmaktadır. TDK’nın güncel yazım kılavuzunda sık sık aranan bu kelimelerden biri de ‘kokoreç'tir.

KOKOREÇ NE DEMEK: Şişe sarılarak kor ateşte kızartılan, kuzu bağırsağından yiyecek.

KOKOREÇ NASIL YAZILIR?

Bu kelimenin kokoreç mi, kokreç mi, kokareç mi olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı kokoreç şeklinde olmalıdır.

kokreç (Yanlış kullanım)

kokareç (Yanlış kullanım)

kokoreç (Doğru kullanım)

Cümle içinde kullanımı:

“Ortaköy’e kokoreç yemeğe gittiler.”